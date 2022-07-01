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Курс рубля резко пошел вниз

Курс рубля потерял 5 процентов по отношению к доллару

Фото: АГН «Москва»

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 1 июля, курс доллара резко вырос по отношению к рублю. Российская валюта пошла вниз с начала дня и за несколько часов потеряла более 5 процентов, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:43 доллар торгуется на уровне 54,6 рубля, евро — 57 рублей. Накануне доллар находился ниже 51,5 рубля, а евро — ниже 54 рублей.

В правительстве в последний месяц неоднократно заявляли о негативных последствиях столь крепкого рубля для российской экономики. Ситуация, во-первых, оказывает крайне негативное влияние на бюджет (выручка экспортеров в рублевом выражении сокращается), а во-вторых, давит на производство, которое становится неконкурентоспособным.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов утверждал, что адекватным курсом рубля стал бы доллар 70–80 рублей, а глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что с крепким рублем стране угрожает дефляционная спираль. Глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что для решения проблемы следует начать денежные интервенции с помощью бюджетных средств.

Курс доллара от TradingView
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Платон Щукин
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