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Врач рассказал о необычном противопоказании для доноров крови

Гематолог Андрей Новицкий рассказал, что людям с новыми татуировками нельзя сдавать кровь

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Люди с новыми татуировками не смогут стать донорами крови, утверждает главный гематолог Санкт-Петербурга Андрей Новицкий. О необычном противопоказании он рассказал изданию рассказал изданию «Доктор Питер».

Врач уточнил, что каждый потенциальный донор перед сдачей крови проходит медицинское обследование. Если у него выявят серьезные заболевания, такие как сифилис, гепатит или ВИЧ-инфекцию, то ему нельзя сдавать кровь. После обследования потенциальный донор проходит осмотр у врача-трансфузиолога, который определяет, какие компоненты крови можно получить и затем дает допуск к процедуре сдачи крови.

«Если в обычных условиях сдача цельной крови — это 15 минут, то при сдаче тромбоцитов, эритроцитов или гормоцитов время может увеличиться до двух часов», — объяснил гематолог.

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Новицкий отметил, что, кроме серьезных болезней, есть и другие противопоказания. Так, по его словам, получить допуск могут помешать свежие татуировки или пирсинг, сделанные в учреждениях без лицензии.

«Чтобы быть донором такому потенциальному донору нужно ждать полгода для того, чтобы сдать кровь. Этот период нужен для того, чтобы если все-таки при этой манипуляции в организм была занесена какая-то инфекция — она показалась. Как раз этот период — полгода — требуется для того, чтобы впоследствии анализы могли выявить одно из таких заболеваний, которое передается именно в немедицинских салонах», — рассказал он.

Новицкий добавил, что кровь может сдать любой совершеннолетний человек весом не менее 50 килограммов.

Ранее ученые рассказали о влиянии группы крови на болезни сердца. По данным Американской кардиологической ассоциации, у людей с группой крови A (II), B (III) или AB (IV) чаще, чем у людей с группой O (I), случаются сердечные приступы или сердечная недостаточность.

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Вера Владзиевская
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