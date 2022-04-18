Ученые рассказали о влиянии группы крови на болезни сердца

Гематолог Дуглас Гуггенхайм назвал людей с II и III группами крови склонными к инфарктам

Гематолог Дуглас Гуггенхайм с командой ученых выявили влияние группы крови на болезни сердца. Новые исследования позволяют полагать, что группа крови человека может иметь большее значение, чем принято думать до сих пор, говорится в статье на сайте CNet.

По данным Американской кардиологической ассоциации, у людей с группой крови A (II), B (III) или AB (IV) чаще, чем у людей с группой O (I), случаются сердечные приступы или сердечная недостаточность.

Гематолог назвал пациентов со II и III группами крови склонными к инфарктам на восемь процентов больше, чем обладателей других групп крови, а к сердечной недостаточности — на 10 процентов. Пациенты с этими же группами на 51 процент более склонны к развитию тромбоза глубоких вен и на 47 процентов — к развитию легочной эмболии, рассказали эксперты.

По словам Гуггенхайма, причина столь повышенного риска может быть связана с воспалением, к которому склонны люди с указанными группами крови. Белки, присутствующие в крови, могут вызывать дополнительную «закупорку» или «утолщение» вен и артерий, что приводит к повышенному риску образования тромбов и сердечных заболеваний.

Людей с группой крови O (I) называют универсальными донорами из-за отсутствия антигенов. Но и эти пациенты попадают в зону риска некоторых заболеваний, отмечают медики. Они могут быть более восприимчивы к кровотечениям или нарушениям свертываемости крови. Так, женщины с I группой при родах рискуют потерять больше крови, чем другие роженицы.

Дуглас Гуггенхайм также обратил внимание, что носители IV группы крови чаще остальных страдают от когнитивных нарушений и проблем с памятью.

Гематолог акцентирует внимание, что для пациентов, пытающихся сохранить свое сердце здоровым, нет специальных рекомендаций, кроме здоровой для сердца диеты. Доктор рекомендовал есть нежирные белки, полезные жиры, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.

Ранее ученые назвали три утренние привычки, сохраняющие здоровье. Это протирание лица кубиком льда, контрастный душ и стакан воды с лимоном, выпитый натощак.