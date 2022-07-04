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В Москве в ДТП с Tesla пострадали два человека

В Москве на Огородном проезде в ДТП с Tesla и Skoda пострадали два человека

Кадр: Telegram-канал «Baza»

В Москве на Огородном проезде столкнулись Tesla и Skoda, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным авторов канала, автомобили столкнулись около метро Бутырская в районе девяти часов утра. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных структурах, после столкновения автомобили выехали на тротуар. МВД утверждает, что пострадал водитель такси, его доставили в больницу.

Данные об одном пострадавшем также приводит источник ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее в Москве Mercedes на полной скорости влетел в жилое здание в Зубовском переулке и загорелся. Погибли два человека, пострадали еще шесть — по предварительным данным, группа молодых людей на иномарке возвращалась с застолья.

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Анастасия Шейкина
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