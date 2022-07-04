В Москве в ДТП с Tesla пострадали два человека
В Москве на Огородном проезде столкнулись Tesla и Skoda, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.
По данным авторов канала, автомобили столкнулись около метро Бутырская в районе девяти часов утра. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.
Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных структурах, после столкновения автомобили выехали на тротуар. МВД утверждает, что пострадал водитель такси, его доставили в больницу.
Данные об одном пострадавшем также приводит источник ТАСС в правоохранительных органах.
Ранее в Москве Mercedes на полной скорости влетел в жилое здание в Зубовском переулке и загорелся. Погибли два человека, пострадали еще шесть — по предварительным данным, группа молодых людей на иномарке возвращалась с застолья.