Еврокомиссия пообещала еще больше денег Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о намерении создать платформу по сбору средств для Украины

Европейская комиссия (ЕК) предложила Киеву создать международную платформу для сбора средств и рекомендаций по восстановлению Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Глава ЕК напомнила, что ЕС уже выделил украинской стороне около 6,2 миллиарда евро. Она пообещала направить Киеву еще больше денег в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Еврокомиссия предлагает Киеву создать платформу по восстановлению страны для привлечения инвестиций и формирования повестки реформ, чтобы гарантировать нацеленное в будущее восстановление, направленное на климатическую нейтральность, цифровую экономику и социальную справедливость», — рассказала фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, комиссия, канцлер Германии Олаф Шольц и международные партнеры находятся в тесном взаимодействии по вопросу организации конференции высокого уровня. Она будет проведена с целью возвращения доверия бизнеса к Украине и готовности инвестировать в нее.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, если Украина войдет в состав Евросоюза, она запросит у сообщества денежные дотации. В качестве примера дипломат упомянул Польшу — крупнейшего получателя финансовых дотаций ЕС. Он также заявил о намерении Киева добиваться реформирования объединения.