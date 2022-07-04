На Украине предложили создать офисы восстановления республики по всему миру

Премьер Украины предложил создать офисы восстановления республики в разных городах мира

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил создать офисы восстановления республики в разных городах по всему миру. С такой инициативой он выступил на международной конференции по восстановлению экономики страны в швейцарском Лугано, передает ТАСС.

По его мнению, филиалы подобного офиса в Киеве должны расположиться в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и «в других городах, где партнеры захотят их создать».

Шмыгаль также добавил, что в настоящий момент над планом восстановления Украины трудятся 24 рабочие группы. «Это наблюдатели, аналитики, экономисты, бюрократы. Мы хотим выписать все планы настолько детально, насколько это возможно в наших условиях», — отметил глава украинского правительства.