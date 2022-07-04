Репортер потерпел неудачу в эфире и насмешил зрителей выражением лица

Репортер Солендер не смог задать вопрос конгрессмену и насмешил зрителей недовольным лицом

Журналист американского издания Axios Эндрю Солендер (Andrew Solender) несколько раз не смог задать вопрос конгрессмену Джейми Раскину (Jamie Raskin) во время пресс-подхода в прямом эфире. Ролик, в котором он потерпел неудачу, Солендер опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Репортер показал отрывок прямого эфира телеканала MSNBC, который был смонтирован и показан в комедийной программе The Daily Show на канале Comedy Central. В ролике он под грустную музыку несколько раз попытался произнести вопрос, однако его постоянно перебивали коллеги-журналисты. Солендер отреагировал на это недовольным выражением лица. «Я очень хотел задать этот вопрос», — прокомментировал он ролик в Twitter.

Видео с репортером собрало больше 160 тысяч просмотров в соцсети. Многие зрители в комментариях посмеялись над раздосадованным видом журналиста и в шутку ему посочувствовали. «Держись, Эндрю!», «Я точно так же пытаюсь задать вопрос или сказать что-то во время видеозвонка в Zoom», «Боже, это реально уморительная фигня», — написали юзеры. Некоторые журналисты также признались, что ранее оказывались на месте Солендера, поэтому понимают его чувства.

Ранее пользователи сети высмеяли греческий телеканал EPT1 за сюжет с описанием способа украсть бензин из чужой машины. Юзеры в шутку предположили, что в следующий раз репортеры покажут им инструкцию по совершению других преступлений.

Перед этим в Twitter стало вирусным видео, в котором журналист австралийского телеканала ABC Тони Армстронг раскричался в прямом эфире, празднуя победу национальной сборной по футболу. Многие пользователи признались, что бурные эмоции репортера их удивили и позабавили.