Россиянам назвали самые модные цвета лета

Редактор Lamoda Юлия Манукова: белый и небесно-голубой стали самыми модными цветами лета

Модный редактор сайта интернет-магазина одежды и обуви Lamoda Юлия Манукова назвала россиянам самые модные цвета лета. Комментарий эксперта приводит «Газета.Ru».

По словам специалистки, в список вошел небесно-голубой цвет, а также белый и близкие ему оттенки — например, пломбира или слоновой кости. Данные тона можно сочетать практически со всеми другими, отметила она. «Небесно-голубой идеально сочетается с белоснежными кроссовками, с шелком, твидом и денимом. Он довольно универсальный, хорошо ладит почти со всеми оттенками — от базовых до более ярких», — пояснила Манукова.

Кроме того, актуальными стали лавандовый, мятный и оранжевый цвета, добавила собеседница издания.

В июне модный редактор Чарли Фезерс назвала самое модное окрашивание лета 2022 года. В текущем сезоне популярность обрел светлый цвет волос под названием Old Hollywood, который предполагает теплый оттенок вместо некогда актуальной платины.