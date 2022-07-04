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Корсеты и кружевные стринги стали модными у мужчин

Refinery 29: корсеты, бикини и кружевные стринги стали модными у мужчин

Фото: Leak NYC

Корсеты, кружевные стринги, бикини и боди в сетку стали модными у мужчин. Об этом пишет издание Refinery 29.

Как сообщается в материале, на рынке появилось множество брендов, производящих нижнее белье без гендерной принадлежности. Данный факт свидетельствует о том, что модели, которые ранее были предназначены только для женщин, теперь могут носить и мужчины, и наоборот. Креативный директор бренда Cosabella Роман Сайп вспоминает, что подобная идея частично продвигалась в массы в начале 2000-х годов. Известно, что тогда маркетологи предлагали женщинам носить мужскую одежду.

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Создатель агендерной марки Leak NYC Луи Дорантес утверждает, что в настоящее время прозрачные боди, неоновые цвета и глубокие декольте являются символами мужской свободы, самовыражения и уверенности в себе. «Я вырос в консервативном окружении и всегда чувствовал, что у меня связаны руки. Сейчас я имею возможность бросить вызов бинарной позиции», — отмечает он.

Главный исполнительный директор бренда TomboyX’s Лесли Гаррард считает, что упомянутые виды нижнего белья помогают сфокусироваться на комфорте и эстетичной посадке, а не на половой принадлежности. «Мы хотим отказаться от идеи разделения на мужское и женское. Наша цель — демократизировать белье», — размышляет Гаррард.

В апреле о популярности «женственного» мужского белья написал редактор The New York Times Шейн О’Нил. Опросив дизайнеров и владельцев брендов, он выяснил, что ажурные трусы, неоновые стринги, облегающие комбинезоны и боди из сетки пользуются большой популярностью в США и Европе. Известно, что после запуска линейки сексуального мужского белья маркой певицы Рианны Savage x Fenty продукция была распродана за 12 часов.

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Полина Гераскина
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