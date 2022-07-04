Германия предупредила об угрозе исчерпать запасы газа за два месяца

В ФРГ предупредили об угрозе исчерпать запасы газа за два месяца без поставок из России

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предупредил об угрозе исчерпать запасы газа за два месяца в случае прекращения поставок из России, пишет ТАСС. По его словам, на 1 июля уровень заполненности газохранилищ в стране составил около 61 процента.

«Если газ из России перестанет поступать и наступит средняя по температуре зима, то запасенных на данный момент объемов — с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны — хватит, возможно, на один или два месяца», — объяснил Мюллер.

Он добавил, что в случае острой нехватки в других странах Германия будет обязана помочь соседним государствам Франции, Австрии, Польше и Чехии. В то же время ФРГ рассчитывает на поддержку этих стран в случае внутреннего дефицита.

В конце апреля страна обязала операторов подземных хранилищ (ПХГ) поддерживать минимальный объем газа перед началом отопительного сезона. Теперь все немецкие операторы ПХГ обязаны постепенно заполнять хранилища: к 1 октября — до 80 процентов, к 1 ноября — до 90 процентов.

Планы ЕС довести заполненность хранилищ до уровня в 80 процентов оказались под угрозой после того, как Россия сократила транзит по газопроводу «Северный поток» в Германию на 60 процентов, сославшись на технические проблемы. Согласно расчетам ЕС, при текущих темпах закачки к 1 ноября хранилища на его территории будут заполнены на 90 процентов, но, если «Газпром» прекратит поставки, уровень заполненности к этой дате упадет ниже 75 процентов.