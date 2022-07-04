Кремль отреагировал на запрет Литвой транзита товаров в Калининград

Песков заявил, что Кремль обдумывает сценарии при запрете транзита товаров в Калининград

Кремль после запрета Литвы на транзит товаров через Калининград надеется на лучшее, однако обдумывает различные сценарии. Так отреагировал официальный представитель президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в настоящее время власти ждут урегулирования данной ситуации. «Все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает», — подчеркнул Песков.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о передаче правительству России и администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию. Он добавил, что решить вопрос с транзитом можно тремя способами.

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Европейского союза. Глава Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.