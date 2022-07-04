Корабли Китая и России прошли у спорных островов в Восточно-Китайском море

Kyodo news: военные корабли Китая и России прошли недалеко от спорных островов Сенкаку

Япония выразила протест КНР после того, как заметила китайские военные корабли недалеко от своих территориальных вод вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает Kyodo news.

Министерство обороны Японии заявило, что китайский корабль вошел в зону, расположенную недалеко от японских территориальных вод вокруг островов Сенкаку, также называемыми Дяоюйдао в Китае, и находился там в течение нескольких минут утром в понедельник, 4 июля. Японское ведомство отметило, что присутствие китайского военного корабля подтвердили через 40 минут после того, как в регионе заметили российский корабль.

Представители Министерства обороны Японии добавили, что корабли Китая и России могли пройти рядом с японскими территориальными водами, чтобы избежать тайфуна. Заместитель главного секретаря японского кабинета министров Сейдзи Кихара заявил, что Токио выразило протест, выразив «глубокую обеспокоенность» Пекину в связи с инцидентом.

«Острова Сенкаку исторически и согласно международному праву являются неотъемлемой частью территории Японии. Правительство будет решать этот вопрос спокойно и твердо, чтобы защитить японскую землю, территориальные воды и воздушное пространство», — заявил Кихара.

В Пекине уже ответили на протест Токио. Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что острова Дяоюйдао являются территорией КНР и действия китайских судов были законны и оправданы. «Япония не имеет права делать такие безответственные замечания», — подчеркнул он в ходе очередной пресс-конференции.

Ранее CNN сообщил, что Япония расширит оборону на южных территориях после увеличения Китаем присутствия вокруг спорных островов Нансей в Восточно-Китайском море. Усиление КНР своего военного присутствия вокруг островов вызвало опасение, что Пекин предъявит претензии на оспариваемые территории.