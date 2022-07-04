России предрекли возвращение коронавирусных ограничений

Иммунолог Крючков допустил возвращение коронавирусных ограничений осенью

Решение об отмене коронавирусных ограничений в России, вероятнее всего, является временным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. Он допустил, что защитные меры могут вернуться осенью или зимой, когда ожидается очередная волна вируса, который может оказаться более смертоносным и быстро распространяющимся из-за роста числа мутаций.

С 15 июля в России снимаются все ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году. Об этом говорится в заявлении Оперштаба.

«Решение, с моей точки зрения, является временным. Ограничения, скорее всего, придется возвращать, — считает Крючков. — Вместе с тем нужно понимать, что больших ограничений в последнее время и не было: люди просто заполняли формы по прибытии в Россию и проходили температурный контроль. Конечно, минимальную эффективность это все же давало, теперь не будет и ее».

Иммунолог объяснил, что дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Он ожидает резкий скачок заболеваемости осенью и зимой, причем вирус может продемонстрировать более неприятные свойства, чем сейчас, из-за большого числа мутаций.

«Мы видим, что в ряде стран уже наблюдаются скачки заболеваемости. При этом роста смертности нет, что дает определенные надежды. Но сама заболеваемость все равно дает дополнительную почву для мутаций вируса, а значит, нельзя исключать вероятность появления более патогенного его варианта, более заразного, со свойством уходить от иммунитета или вакцины, — допустил Крючков. — Просто лето — неблагоприятный сезон для коронавируса, заметный всплеск мы сможем увидеть только осенью».

Собеседник «Ленты.ру» убежден, что идея о полном переходе коронавируса в сезонную форму преждевременна, говорить об этом можно будет только постфактум. Потому, вероятнее всего, россиян ждет очередная волна вируса и возвращение коронавирусных ограничений.

Ранее в июле глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которое снимает введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В ведомстве сообщили, что решение обусловлено продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии.