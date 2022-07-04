В родном городе Зеленского начнут «ласковый переход» на украинский язык

Глава военной администрации Кривого Рога Вилкул объявил о переходе на украинский язык

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского — Кривом Роге Днепропетровской области — начнут переход на украинский язык. Об этом заявил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«В Кривом Роге мы не будем "рубить с плеча". Мы сделаем ласковый процесс перехода на украинский язык и создадим комфортные условия для этого», — говорится в публикации.

Вилкул отметил, что исторически родным языком криворожцев был русский, однако в нынешней ситуации, по его словам, следует сделать выбор в пользу украинского. Он также назвал язык оружием на «культурном фронте».

Автор публикации уточнил, что с 1 июля в городе появились языковые клубы «Общаемся на украинском». Помимо этого, выучить украинский предлагается на онлайн-курсах.

Ранее депутаты Киевского городского совета решили ввести запрет на публичное использование «русскоязычных культурных продуктов». Запрет коснется книг, музыки, видео, спектаклей, концертов, культурно-образовательных услуг и других культурных продуктов на русском языке.

