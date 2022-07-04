Россиянам пообещали параллельный импорт Lego и BMW

Минпромторг сообщил о намерении включить в список для параллельного импорта Lego и BMW

Список товаров для параллельного импорта в Россию был скорректирован, Минпромторг уже направил его на регистрацию в Минюст, сообщил глава министерства Денис Мантуров. Слова члена правительства приводит РИА Новости.

Он уточнил, что номенклатура по BMW и Siemens уже расширена, в министерстве также пообещали включение в перечень продукции Lego. Некоторые товары, напротив, из списка исключаются: речь идет о компаниях, которые намерены продолжать поставки в страну. В частности, речь о продукции производителя батарей Duracell и производителя средств детской гигиены Merries, пояснил Мантуров.

«Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там в том числе удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. А наоборот, включены компании Siemens, BMW — те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок», — уточнил он.

Перечень товаров для параллельного импорта Минпромторг опубликовал в мае 2022 года. Тогда в список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей. Также в перечень были включены деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, шелк и текстильные материалы, одежда, обувь, керамика, стекло, черные металлы и другое. Всего в списке было 96 пунктов.