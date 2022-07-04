Названа замена Lego в России

«Известия»: эксперт Лобанова заявила, что китайские аналоги могут заменить Lego в России

Китайские производители, которые используют тот же принцип соединений детали, что и Lego, перешли от копирования к созданию собственной продукции и могут предложить аналоги конструкторов датской компании по производству игрушек, ранее приостановившей импорт в Россию. Об этом в беседе с «Известиями» заявила учредитель федеральной сети магазинов игрушек TOY.RU Алиса Лобанова.

«На китайском рынке можно найти практически любые конструкторы — точные копии наборов Lego, аналоги из легосовместимых деталей, собственные разработки некоторых фирм, которые по качеству и цене уже не сильно отличаются от оригинала», — заявила она.

Лобанова подчеркнула, что у китайских производителей наибольшей популярностью пользуются военные наборы, которых у Lego нет, а также наборы по созданию игрушечного оружия и наборы с большим количеством деталей, последние дешевле оригинала в два-три раза.

Эксперт также добавила, что в сегменте продукции 4+ игроки рынка используют контактное производство в Китае и русификацией упаковки. Также в сегменте конструкторов для дошкольников — белорусское Полессье и российско-немецкое предприятие Bauer — уступающие по качеству и играбельностью Lego. Ближайшими аналогами, отметила она, можно считать Megablocks от Mattel. По словам Лобановой, в сегменте 0–4 года подобрать аналог сложнее, лидером является Lego Duplo, у них представлены интересные наборы с лицензией Disney, супергероями и железной дорогой.

Ранее сообщалось, что производитель конструкторов Lego начал закрывать часть сертифицированных магазинов в России. Отмечалось, что некоторые магазины будут временно закрыты из-за дефицита товаров, который образовался из-за прекращения поставок продукции в Россию на фоне спецоперации на Украине.