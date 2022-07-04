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Шойгу доложил Путину об успехе операции по освобождению ЛНР

Министр обороны Шойгу доложил президенту Путину об успехе операции по освобождению ЛНР
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном проведении операции по освобождению Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

«В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки [Вооруженных сил Украины] в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов», — заявил глава Минобороны.

По его словам, сейчас российские военные занимаются разминирование Лисичанска, взятого под контроль накануне, 3 июня.

Ранее Шойгу отчитался Путину об освобождении территории ЛНР общей площадью 182 квадратных километра. По его словам, операция была проведена совместными усилиями Народной милиции республики и Вооруженных сил (ВС) России.

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В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что для безопасности необходимо отодвинуть украинские войска дальше от границ республики. По его словам, дальнобойные орудия Украины все еще способны нанести удар по взятой под контроль территории, поэтому представляют угрозу.

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Константин Лысяков
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