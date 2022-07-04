В ЛНР назвали дальнейшую цель после освобождения территории республики

Глава ЛНР Пасечник призвал отодвинуть украинские войска дальше от границ республики

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал дальнейшую цель спецоперации после освобождения территории ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пасечника, после освобождения ЛНР необходимо отодвинуть украинские войска дальше от границ республики для безопасности. «Те дальнобойные орудия, те РСЗО (реактивные системы залпового огня — прим. "Ленты.ру"), которые поставлены украинской армии, к большому сожалению, Западом, они достают до нашей территории и несут в себе огромную угрозу. Поэтому территория освобождена, но боевые действия, война не заканчивается — мы должны отодвинуть противника на безопасную для нас территорию как минимум», — пояснил он.

При этом глава ЛНР подчеркнул, что задача по денацификации и демилитаризации всей территории Украины также остается актуальной.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории ЛНР, в том числе Лисичанска и близлежащих городов и сел. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвело войска от Лисичанска.