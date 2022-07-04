Ласицкене заявила о лицемерии главы МОК

Легкоатлетка Мария Ласицкене выступила с критикой в адрес президента МОК Томаса Баха

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выступила с критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Комментарии Баха лицемерны, они неправильно говорят о том, что происходит. Человек должен защищать олимпийское движение, но этого не происходит. Спорт должен объединять, но стало еще тяжелее, чем было», — заявила спортсменка. Она посчитала, что никто не встал на сторону спортсменов, и обратила внимание на то, что россияне до сих пор не могут выступать на международных турнирах.

Ранее 4 июля Бах заявил, что время возвращения российских спортсменов на мировую арену еще не пришло. Он подчеркнул, что МОК сохраняет ранее занятую позицию.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира.