Глава МОК оценил возможность отмены рекомендации по отстранению россиян
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил возможность возвращения российских спортсменов на турниры. Его слова приводит Ouest-France.
Глава МОК заявил, что время отменять эти рекомендации еще не пришло. «Мы сохраняем ранее занятую нами позицию, которая очень ясна, включая наши рекомендации международным федерациям не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования», — подчеркнул он.
Ранее Бах объяснил рекомендации организации по недопуску российских спортсменов до соревнований. «Наши действия, с одной стороны, — санкции, с другой — защитные меры», — заявил он.
В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.