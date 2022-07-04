Глава МОК оценил возможность отмены рекомендации по отстранению россиян

Глава МОК Томас Бах заявил, что еще не время отменять рекомендации по отстранению россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил возможность возвращения российских спортсменов на турниры. Его слова приводит Ouest-France.

Глава МОК заявил, что время отменять эти рекомендации еще не пришло. «Мы сохраняем ранее занятую нами позицию, которая очень ясна, включая наши рекомендации международным федерациям не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования», — подчеркнул он.

Ранее Бах объяснил рекомендации организации по недопуску российских спортсменов до соревнований. «Наши действия, с одной стороны, — санкции, с другой — защитные меры», — заявил он.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.