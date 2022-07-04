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Глава МОК оценил возможность отмены рекомендации по отстранению россиян

Глава МОК Томас Бах заявил, что еще не время отменять рекомендации по отстранению россиян

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил возможность возвращения российских спортсменов на турниры. Его слова приводит Ouest-France.

Глава МОК заявил, что время отменять эти рекомендации еще не пришло. «Мы сохраняем ранее занятую нами позицию, которая очень ясна, включая наши рекомендации международным федерациям не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования», — подчеркнул он.

Ранее Бах объяснил рекомендации организации по недопуску российских спортсменов до соревнований. «Наши действия, с одной стороны, — санкции, с другой — защитные меры», — заявил он.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

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