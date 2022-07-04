Найденную в российском регионе пятилетнюю девочку увел в лес знакомый ее матери

СК: найденную в Приморье пятилетнюю девочку увел в лес знакомый ее матери и сказал ждать

Причастный к пропаже пятилетней девочки в Яковлевском районе Приморья мужчина отвел ее в лес и сказал ждать его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Предварительно установлено, что 2 июля мужчина отвел девочку в лес и оставил ее там, сказав ждать. Она уснула, а когда проснулась, начала бродить по лесу. Ее нашли в результате совместных поисковых мероприятий», — уточнили в ведомстве.

Днем ранее девочка покинула дом в селе Новосысоевка и не вернулась. По предварительным данным, ребенок направился в сторону леса вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях у матери.

Ориентировка на ребенка и мужчину была разослана всем нарядам полиции, пропавших искали поисковые группы и волонтеры. 3 июля девочка вышла из леса, мужчину все еще ищут. Следов насилия на теле ребенка не обнаружено.

В марте в Волгоградской области нашли мертвой 15-летнею девочку, которая пропала по дороге в школу. В поисках девочки участвовали 400 волонтеров. Выдвигались версии, что она заблудилась и замерзла. Позже рюкзак со школьными принадлежностями был обнаружен в уличном туалете в центре села.