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Минздрав оценил последствия прекращения поставок вакцин компанией MSD в Россию

Минздрав заявил, что прекращение поставок вакцин MSD не повлияет на доступность прививок

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Прекращение поставок вакцин американской фармацевтической компаний MSD в Россию не скажется на доступности прививок. Об этом, оценивая последствия решения компании, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

О том, что компания MSD прекращает поставки вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По его данным, компания сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов.

«Это не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране. Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок», — сказал Кузнецов.

По его словам, вакцины приобретаются у отечественного производителя централизованно. На фармрынке есть несколько препаратов разных производителей, добавил помощник главы Минздрава.

Решение компании MSD также прокомментировали в Росздравнадзоре. Там сообщили, что в России есть достаточное количество вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Американская фармкомпания в июне 2022 года уведомила Росздравнадзор о прекращении производства лекарств и их ввоза в Россию.

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Анастасия Шейкина
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