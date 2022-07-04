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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении декораций в Якутии

В Минздраве заявили, что тяжелораненых при обрушении декораций в Якутии нет

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Пострадавшие при обрушении декораций в селе Борогонцы находятся в состоянии средней степени тяжести. О том, что тяжелораненых после случившегося нет, рассказала заместитель министра здравоохранения Якутии Любовь Бурнашева, сообщает ЯСИА.

«Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Все находятся в сознании», — заявили в региональном Минздраве, добавив, что пострадавшие проходят диагностические исследования.

4 июля стало известно, что в Якутии на людей обрушились декорации для спортивных игр и конструкции экрана. Пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что сильный ветер сносит конструкции, а также уносит людей.

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Анастасия Шейкина
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