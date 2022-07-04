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При обрушении декораций в российском регионе пострадали 18 человек

Глава Республики Саха сообщил о 18 пострадавших из-за обрушения декораций в Якутии

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В Якутии 18 человек, в том числе трое детей, пострадали из-за обрушения конструкций экрана и декораций для спортивных игр. Об этом сообщил глава Республики Саха Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса. Причиной разрушения объектов стал ураганный ветер.

Николаев подчеркнул, что пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. Кроме того, глава региона поручил правительству республики принять меры по устранению последствий урагана.

Ранее в Ярославле девять человек пострадали и один погиб при обрушении лестничных маршей в здании. Корреспондент «Ленты.ру», оказавшийся на месте событий, заснял на видео работу спасателей.

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Константин Лысяков
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