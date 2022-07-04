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Обрушивший декорации на людей ураган в Якутии сняли на видео

В сети появились кадры разрушительного урагана в Якутии, обрушившего декорации на людей

В сети появились кадры мощного урагана в селе Борогонцы под Якутском, который обрушил декорации на людей. Видеозапись публикует Telegram-канал Daily Storm.

На кадрах видно, что сильный ветер сносит конструкции, ветер также уносит людей. Из-за урагана ухудшена видимость. На другой видеозаписи показаны последствия произошедшего — видны разрушенные декорации.

Об обрушении декораций для спортивных игр и конструкций экрана в Якутии губернатор Республики Саха Айсен Николаев сообщил в понедельник, 4 июля. Пострадали 18 человек, в том числе три ребенка.

Ранее ураган обрушился на Чувашию — он снес десятки домов. Жители чувашских деревень остались без электричества.

Здесь и сейчас


Анастасия Шейкина
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