Россия поддержит экономику Венесуэлы

Глава МИД России заявил, что Москва будет поддерживать Венесуэлу несмотря на давление США

Москва будет поддерживать Каракас несмотря на экономическое давление Вашингтона, планы США в отношении Венесуэлы не сбудутся. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Фариа, сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«Мы знаем, насколько серьезно хотят, хотели и продолжают желать американцы и их союзники подорвать основы венесуэльской экономики. Уже сейчас видно, что эти планы не сбудутся. Венесуэльская экономика демонстрирует способность выстоять перед такого рода давлением. Конечно же, мы будем этому всячески помогать», — заявил министр. Он добавил, что Москва поддержит углубление двустороннего сотрудничества между странами.

Ранее глава МИД России заявил, что США рассчитывают на абсолютное подчинение воле Вашингтона со стороны других стран. «Современная Европа в лице Европейского Союза утрачивает свою самостоятельность или те признаки самостоятельности, которые она имела, и полностью подчиняется тем позициям, которые навязывают Соединенные Штаты», — отметил Лавров.