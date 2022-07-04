Назван срок возможного отказа Европы от газа из России

Экономист Баженов усомнился в способности ЕС отказаться от российского газа к концу года

Отказ Европы от российского газа к концу 2022 года маловероятен, критичное снижение объемов поставок возможно только к 2024-2025 годам, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Вместе с тем, отказ ЕС от российской нефти он назвал возможным.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что к концу 2022 года импорт российской нефти сократится на 90 процентов, также прогнозируется стремительное сокращение импорта газа.

«Критические объемы поставок газа к 2022 году точно не снизят, — уверен Баженов. — Это постепенный процесс, достигнуть существенных изменений в рамках которого удастся не раньше чем к 2024-2025 году. Можно говорить о некоторых снижениях объемов сейчас, в летний период. Но зимой их все равно придется нарастить. Конечно, к концу текущего года определенные страны, может, и сократят закупки, но не думаю, что очень сильно».

Он объяснил, что для Европы Россия является ключевым локальным поставщиком, найти замену которому довольно непросто. Вместе с тем, прогнозы по отказу от нефти из России кажутся экономисту вполне реальными.

«Нам пока удается избегать критичного падения поставок за счет экспорта нефтепродуктов в Китай и Восточно-Азиатский регион. Но нужно понимать, что там уже достигаются пределы закупок, потому полностью заместить поставки в перспективе нам не удастся. Европа же просто перейдет на закупки у других поставщиков, прежде всего, удобных с точки зрения логистики: это страны Персидского залива, некоторые европейские нефтедобывающие государства. Что-то будут поставлять и из Нового света», — допустил аналитик.

Он уточнил, что замещение российской нефти, в любом случае, будет чревато для Европы дополнительными издержками, тем не менее, прогноз Борреля, по его мнению, вполне реален.

Ранее стало известно, что Иран снижает цены на свою и без того дешевую нефть, чтобы побороться с Россией за китайский рынок, пишет Bloomberg. Для обеих стран Китай — один из немногих рынков сбыта сырой нефти, доступных в условиях западных санкций.