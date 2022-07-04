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Власти прокомментировали падение беспилотника на жилой дом в Таганроге

Губернатор Ростовской области заявил, что на упавшем в Таганроге БПЛА не было оружия

Фото: Топор Live / ТАСС

На упавшем на жилой дом в Таганроге беспилотном летательном аппарате не было оружия или боеприпасов. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 17:26 поступило сообщение о том, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар возник на площади 70 квадратных метров, он был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал», — сообщил глава региона.

По его словам, правоохранительные органы проводят проверку, однако уже установлено, что беспилотник не нес на себе вооружения или боеприпасов. Принадлежность летательного аппарата также устанавливается.

О падении на частный дом в 15-м Новом переулке беспилотника стало известно 4 июля. На опубликованных кадрах видно объятое пламенем двухэтажное здание и стоящих поодаль людей. Уточняется, что дом полностью выгорел.

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Никита Абрамов
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