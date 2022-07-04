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Кремль ответил на вопрос о следующих шагах России после освобождения ЛНР

Пресс-секретарь Песков переадресовал в Минобороны вопрос о деталях спецоперации на Украине

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Специальная военная операция идет по плану, за деталями стоит обращаться в Министерство обороны. Так вопрос о дальнейших действиях после освобождения Луганской народной республики (ЛНР) ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, спецоперация продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР). Общая площадь перешедших под контроль союзных сил территорий за сутки составила 182 квадратных километра.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы. По словам главы республики, этот день «навсегда войдет красной датой» в историю отечества.

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Сергей Истомин
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