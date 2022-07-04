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Путин отказался поздравлять США с Днем независимости

В Кремле заявили, что Путин не будет посылать США поздравление с Днем независимости

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в этом году отказался посылать властям США поздравление с Днем независимости из-за недружественной политики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что в таких условиях отправка поздравительного послания выглядит нецелесообразной. По мнению Пескова, текущий год стал «кульминацией недружественной политики со стороны США».

День независимости отмечается в США 4 июля.

Ранее в Кремле рассказали, что прямых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом не было с начала специальной операции на Украине.

Песков уточнил, что также не планируются планируются контакты глав государств по проблеме обеспечения стратегической стабильности между Россией и США.

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Анна Щербакова
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