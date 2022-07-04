Российский художник обвинил египетскую коллегу в плагиате работ

Художник из РФ Курасов обвинил египетскую коллегу в плагиате работ, увидев их в Каире

Российский художник Георгий Курасов обвинил египетскую коллегу в плагиате своих работ, увидев их с небольшими изменениями на стенах метро в Каире. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что картины на станции «Женский факультет» были подписаны за авторством художницы Гады Вали. По словам россиянина, она составила коллаж из его изображений, вырезав фигуры, изменив цвет и собрав из них композицию.

«Я был в шоке, когда увидел это творчество в метро. С одной стороны, приятно, что мои картины известны в Египте, а также изображения моей жены (все женщины на моих картинах — это Зина). С другой, крайнее возмущение», — сказал Курасов.

Он отметил, что египетская художница добавила на свои картины изображения Крылатой богини и Изиды, а остальное взяла из его работ, которые россиянин пишет стилизованными под древность.

Курасов рассказал, что обратился за помощью к юристам. По его словам, к нему никто не обращался за разрешением воспользоваться его творчеством, а Гада Вали не выходила на контакт.

В апреле россиянка Майя Голышкина обвинила французский дом моды Chanel в плагиате ее работ. Художница заявила, что бренд скопировал ее идеи для создания рекламной кампании ко Дню матери, не запросив разрешения. Голышкина добавила, что люксовые марки часто используют чужое творчество в своих интересах и не платят создателям произведений искусства.

