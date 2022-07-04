В Москве выбрали территорию для переименования в честь ЛНР

Москвичи выбрали для переименования в честь ЛНР территорию возле посольства Британии

Территорию возле посольства Британии на Смоленской набережной в Москве решили назвать в честь Луганской народной республики (ЛНР). Соответствующее решение москвичи приняли посредством голосования в проекте «Активный гражданин», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Опрос был запущен 1 июня. В нем приняли участие 109 603 горожанина. За переименование в честь ЛНР территории вдоль Смоленской набережной между съездом на Новый Арбат и Проточным переулком свой голос отдали 56,85 процента респондентов.

Среди других вариантов москвичам предлагалось место в районе улицы Академика Пилюгина, набравшее 10,64 процента голосов, а также территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи улицы Малая Молчановка, которую выбрали 13,78 процента участников опроса.

Ранее название «Площадь ДНР» присвоили территории возле посольства США в Москве. 22 июня соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. За новое название улицы проголосовали 45 процентов участников опроса.