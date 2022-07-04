Метеоролог рассказал о наводнении из-за взрывной конвекции в Сиднее

Метеоролог Вильфанд заявил, что наводнение в Сиднее случилось из-за взрывной конвекции

Более 30 тысяч жителей Сиднея и близлежащих окрестностей получили указание от местных властей эвакуироваться или быть готовыми покинуть свои дома из-за наводнения, сообщает Associated Press. В разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причиной этого явления три фактора, которые привели к взрывной конвекции.

Из-за обильных дождей плотины переполнились и водоемы вышли из берегов. Так, затопленным оказался не только пятимиллионный мегаполис, но и юго-западные пригороды Сиднея. С 3 июля в некоторых районах Сиднея выпало до полутора метров осадков, сообщает Метеорологическое бюро Австралии. Согласно прогнозу службы, осадки будут продолжаться всю неделю.

Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что в Сиднее сейчас зима. Наводнения характерны для этого времени года в Австралии.

Обычно наводнения происходят в результате взрывной конвекции, то есть перемещения воздушных масс, насыщенных влагой, от поверхности земли в более высокие слои атмосферы. Быстрая конвекция приводит к интенсивным осадкам Роман Вильфанд Научный руководитель Гидрометцентра

По словам Вильфанда, подобные наводнения происходят при сложении нескольких факторов. «Фронтальный раздел между двумя воздушными массами, которые имеют разные физические свойства, может обостриться, то есть возрастет разрыв между температурами и появится дополнительный фактор, который приводит к конвекции. И нужно учесть еще рельеф. Горы способствуют подъему воздушных масс. Когда все эти три фактора складываются получаются интенсивные осадки, что приводит к наводнениям», — рассказал ученый.

Ранее стало известно о планах построить уникальное место рядом с побережьем города Пусан. Проект реализуют местные власти в партнерстве с ООН, которая развивает специальную программу для населенных пунктов (UN-Habitat). Разработчики стремятся решить проблему нехватки земли — площади стремительно уменьшаются из-за природных катаклизмов, вызванных изменением климата.