Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Метеоролог рассказал о наводнении из-за взрывной конвекции в Сиднее

Метеоролог Вильфанд заявил, что наводнение в Сиднее случилось из-за взрывной конвекции

Фото: Bianca De Marchi / AAP Image / Reuters

Более 30 тысяч жителей Сиднея и близлежащих окрестностей получили указание от местных властей эвакуироваться или быть готовыми покинуть свои дома из-за наводнения, сообщает Associated Press. В разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причиной этого явления три фактора, которые привели к взрывной конвекции.

Из-за обильных дождей плотины переполнились и водоемы вышли из берегов. Так, затопленным оказался не только пятимиллионный мегаполис, но и юго-западные пригороды Сиднея. С 3 июля в некоторых районах Сиднея выпало до полутора метров осадков, сообщает Метеорологическое бюро Австралии. Согласно прогнозу службы, осадки будут продолжаться всю неделю.

Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что в Сиднее сейчас зима. Наводнения характерны для этого времени года в Австралии.

Обычно наводнения происходят в результате взрывной конвекции, то есть перемещения воздушных масс, насыщенных влагой, от поверхности земли в более высокие слои атмосферы. Быстрая конвекция приводит к интенсивным осадкам

Роман ВильфандНаучный руководитель Гидрометцентра

По словам Вильфанда, подобные наводнения происходят при сложении нескольких факторов. «Фронтальный раздел между двумя воздушными массами, которые имеют разные физические свойства, может обостриться, то есть возрастет разрыв между температурами и появится дополнительный фактор, который приводит к конвекции. И нужно учесть еще рельеф. Горы способствуют подъему воздушных масс. Когда все эти три фактора складываются получаются интенсивные осадки, что приводит к наводнениям», — рассказал ученый.

Материалы по теме:
Забор спасения. Нью-Йорку грозит затопление: как американцы решили спасти город и построить вокруг него стены
Забор спасения.Нью-Йорку грозит затопление: как американцы решили спасти город и построить вокруг него стены
15 января 2022
Климатический сдвиг. Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
Климатический сдвиг.Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
29 января 2022

Ранее стало известно о планах построить уникальное место рядом с побережьем города Пусан. Проект реализуют местные власти в партнерстве с ООН, которая развивает специальную программу для населенных пунктов (UN-Habitat). Разработчики стремятся решить проблему нехватки земли — площади стремительно уменьшаются из-за природных катаклизмов, вызванных изменением климата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл потери ВСУ в ходе операции по освобождению Лисичанска
Украинский военнопленный рассказал о причинах своего дезертирства
В России рассказали о доминировании отечественной авиации
В Нью-Йорке заключат самую дорогую сделку с жильем
Лавров заявил о травле российских журналистов в США
Начало массовых протестов в Узбекистане объяснили
Министр спорта прокомментировал ситуацию с хоккеистом Федотовым
Решение суда ДНР о казни британского наемника обжаловали
Метеоролог рассказал о наводнении из-за взрывной конвекции в Сиднее
Девушки массово нарядились в одну и ту же одежду благодаря популярному певцу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.