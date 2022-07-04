Роспотребнадзор уточнил правила въезда в Россию для непривитых от коронавируса

Роспотребнадзор сообщил, что возвращающимся в РФ непривитым от COVID-19 нужно сдать тест

Роспотребнадзор уточнил правила въезда в Россию для непривитых от коронавируса граждан страны после снятия части ограничительных мер. В Telegram-канале ведомства отметили, что при возвращении на родину придется сдать тест на COVID-19.

«Гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест», — говорится в сообщении. Тем, кто сделал тест после въезда, больше не придется самоизолироваться до получения результата.

Если россиянин имеет сертификат о перенесенном коронавирусе или прививке, тестирование проходить не нужно. Также не требуется заполнять анкеты и сдавать тесты гражданам страны или государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если они прибыли по суше.

Ранее в июле глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которое снимает введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В ведомстве сообщили, что решение обусловлено продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии.

