Путин сообщил о продолжении выполнения задач группировками «Восток» и «Запад»

Путин заявил, что группировки «Восток» и «Запад» продолжат выполнять задачи по плану

Группировки «Восток» и «Запад» должны продолжить выполнять задачи по прежнему плану. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Воинские соединения, включая группировку "Восток" и группировку "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, единому замыслу», — сказал глава государства.

Также он выразил надежду на то, что на их направлениях ситуация будет такая же, как и на луганском до настоящего времени.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР). Позднее глава ЛНР Леонид Пасечник предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы.

24 февраля стало известно о начале специальной военной операции России на Донбассе. Таким образом, по словам Путина, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.