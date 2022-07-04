В Белгороде отреагировали на данные о росте числа погибших после атаки ВСУ

В белгородском правительстве не подтвердили данные о росте числа погибших после атаки ВСУ

В Белгородской области не смогли подтвердить данные о росте числа погибших после обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Так представитель регионального правительства отреагировал на информацию о росте числа жертв, передает Telegram-канал РБК.

Ранее РИА Новости сообщало, что число погибших в результате обстрела Белгорода ВСУ возросло до пяти — еще двух погибших нашли в воскресенье, 3 июля.

Собеседник указал, что на данный момент есть сведения о четырех погибших. «Четыре человека погибли, как вчера и заявлял губернатор (Белгородской области Вячеслав Гладков — прим. "Ленты.ру")», — разъяснил представитель правительства.

До этого в Следственном комитете (СК) заявили о трех погибших при обстреле — в ведомстве тогда уточняли, что два человека остаются пропавшими без вести. При этом, по словам белгородского губернатора, при атаке ВСУ погибли четыре человека.

В ночь на 3 июля ВСУ выпустили по Белгороду три баллистические ракеты — они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны. Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Как сообщил губернатор, погибли четыре человека — трое украинских граждан и один россиянин.