Warner Bros. заступилась за Джоан Роулинг после инцидента на пресс-конференции

Компания Warner Bros. заступилась за Джоан Роулинг, заявив, что «счастлива» работать с ней

Компания Warner Bros. заступилась за писательницу Джоан Роулинг после инцидента на пресс-конференции в Лондоне. Об этом сообщает Variety.

Во время пресс-конференции, посвященной открытию «волшебных» аттракционов, британскому актеру Тому Фелтону задали вопрос о Роулинг. Журналист Sky News поинтересовался, почему писательница редко участвует в мероприятиях, связанных со Вселенной Гарри Поттера. В этот момент в разговор вмешался пиар-менеджер, выступавший от лица Warner Bros., и попросил перейти к следующему вопросу.

После инцидента издание Sky News спросило у представителей пиар-агентства, почему их журналиста перебили. В службе ответили, что «Дж. К. Роулинг не имеет отношения к Warner Bros. или Тому Фелтону», а сам вопрос был «неуместным».

Позднее киностудия дала свой комментарий. Warner Bros. уточнила, что пиар-менеджер был нанят компанией исключительно для проведения мероприятия, и заявила, что поведение специалиста было совершенно «некорректным». Студия также выразила сожаление за случившееся и поддержала писательницу.

«Warner Bros. счастлива сотрудничать с Джоан Роулинг на протяжении 20 лет, наша работа была очень интересной, насыщенной и продуктивной. Она один из самых талантливых писателей в мире, и мы гордимся быть студией, которая воплощает в жизнь ее задумки, истории и персонажей. Мы будем продолжать сотрудничать и дальше», — подчеркнули представители Warner Bros.

Ранее сообщалось о том, что пранкеры поговорили с Джоан Роулинг от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Здесь и сейчас



