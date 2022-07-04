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Стало известно о дефиците билетов на поезда в Калининград

«Городская авиакасса» сообщила о дефиците железнодорожных билетов в Калининград летом

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Россиян предупредили о дефиците железнодорожных билетов в Калининград в летний период. Об этом «Интерфаксу» сообщили в билетном агентстве «Городская авиакасса».

Так, стало известно, что нехватка проездных документов на поезда между Калининградом, Москвой и Санкт-Петербургом наблюдается с начала туристического сезона. Например, ближайшая дата, на которую в настоящее время можно приобрести билет из Москвы в Калининград, — 22 августа.

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В пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД») пояснили, что сложившаяся ситуация связана с введенными Литвой в начале пандемии COVID-19 ограничениями, согласно которым количество пассажиров в транзитных дальних поездах не должно превышать 250 человек.

«Мы сами никогда искусственно не сокращали объемы перевозок. На это в период пандемии сильно повлияли ограничения со стороны Литовской Республики, которые до сих пор не сняты», — добавили в компании.

Ранее авиаперевозчик Nordwind объявил о запуске масштабной распродажи билетов по всей стране с 29 июня по 8 июля. Так, улететь из Калининграда в Москву предлагают за 1,6 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга в Москву — за 1,3 тысячи рублей в одну сторону.

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Валентина Процкова
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