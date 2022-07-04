В Москве прошел Летний кубок по матчевым парусным гонкам

Школа яхтинга «Парусная Академия» провела Летний кубок по матчевым гонкам в Москве

Школа яхтинга «Парусная Академия» провела Летний кубок по матчевым гонкам в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир проходил с 1 по 4 июля на территории водно-спортивной базы «Строгино». В гонках участвовали семь команд из Москвы и Екатеринбурга. Соревнования состоялись при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта и Москомспорта.

Кубок проходил в формате матч-рейса или дуэльных гонок. Участники гонялись парами, вынуждая соперника совершить ошибку. За соблюдением правил следил ампайр — профессиональный судья, который сопровождал яхты на катере.

«Парусная академия» развивает Клуб матчевых гонок и организует международные парусные регаты в дисциплине матч-рейс при содействии World Sailing, Всероссийской Федерации парусного спорта и Комитета матчевых гонок России. Помимо Летнего кубка, в 2022 году состоялся чемпионат Московской области по матчевым гонкам. Осенью пройдут чемпионат страны и Осенний кубок.

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