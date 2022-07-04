Великобритания расширила санкции против России

Великобритания добавила семь новых позиций в санкционный список по России

Власти Великобритании расширили санкции против России. В санкционный список Соединенного Королевства добавили семь новых позиций, передает ТАСС со ссылкой на заявление кабмина страны.

По информации британского правительства, в черный список Лондона попали дочь политолога Александра Дугина Дарья, главы медиагруппы «Ньюсфронт» Евгений Глотов и Юрий Федин, а также ее сооснователь и заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Синелин. Кроме того, рестрикции коснулись Алены Чугулевой и Аэлиты Мамаковой, которых Британия связывает с финансированием информационного ресурса «Саусфронт».

Британский кабмин обвинил указанных граждан в причастности к распространению недостоверной информации о конфликте на Украине. Под санкции также попал аналитический центр News World International, зарегистрированный в Турции. Его уличили в «содействии политике и действиям, дестабилизирующим ситуацию на Украине или подрывающим территориальную целостность, суверенитет или независимость страны».

Ранее Великобритания анонсировала новые санкции против Белоруссии, которые планируется ввести 5 июля в ответ на поддержку Минском российской специальной военной операции на Украине. Запретные меры наложат на продажу в Белоруссию продуктов нефтепереработки, предметов роскоши, компонентов для передовых технологий.