Метеоролог рассказал о риске возникновения штормов на черноморском побережье

Метеоролог Вильфанд заявил, что опасных погодных явлений на Черном море стало меньше

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, при каких условиях на черноморском побережье могут начаться штормы. По его словам, для этого должна произойти взрывная конвекция. Риск возникновения опасных погодных явлений на черноморском побережье специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Чтобы на черноморском побережье начались штормы, должны произойти несколько событий. Первое — фронтальный раздел между воздушными массами, имеющими разные температуры, должен вырасти, сказал Вильфанд. Это приведет к тому, что воздушные массы, насыщенные влагой, начнут быстро перемещаться от поверхности земли в более высокие слои атмосферы, рассказал он. Этот процесс называется взрывной конвекцией.

«В этом году на черноморском побережье уже наблюдалось сложение этих факторов, когда холодные воздушные массы приходили с северо-востока в Южный федеральный окру и сталкивались с теплым воздухом. Тем самым обострялся фронтальный раздел, плюс горы способствовали этому процессу», — отметил Вильфанд.

В прошлом году сложение этих факторов вместе привело в неоднократным наводнениям и штормам в Краснодарском крае. «В этом году эти факторы уже наблюдались в конце третьей декады июня», — указал специалист.

Кроме этого, температура воды сейчас опережает свое климатическое развитие, отметил Вильфанд. Это также может послужить дополнительным фактором, который может привести к возникновению штормов на черноморском побережье.

«Но в целом количество опасных явлений по сравнению с прошлым годом с разы меньше, поэтому отдых в этом году будет более комфортным, но это не означает что не будет повторения ситуации, — заявил он. — Но они хорошо прогнозируются, просто заранее нужно прислушиваться к прогнозам. Сейчас спокойная ситуация».

27 июня стало известно о введении режима ЧС из-за непогоды в Симферополе и Симферопольском районе. Позже, 28 июня, режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба ввели в Белогорском районе полуострова.