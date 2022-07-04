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В Совфеде отреагировали на предложение переименовать Калининград

Сенатор Климов заявил, что вопрос о переименовании Калининграда нужно обсуждать с жителями

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Прежде чем переименовывать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край, нужно обсудить этот вопрос с жителями региона. Об этом заявил сенатор Совфеда Андрей Климов, передает РИА Новости.

Таким образом глава комиссии по защите государственного суверенитета России отреагировал на соответствующее предложение, которое 4 июля сделал депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По задумке парламентария, смена названия должна повысить статус региона.

«Приступая к таким вопросам, хотелось бы сначала выяснить мнение жителей региона», — подчеркнул сенатор Климов.

Ранее на предложение Миронова ответили власти Калининградской области. Глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков назвал идею депутата неуместной. По его словам, у Калининграда достойное и прославленное имя.

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Константин Лысяков
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