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Белгородский митрополит призвал остановить кровопролитие после обстрела города

Митрополит Белгородский Иоанн призвал прекратить кровопролитие после обстрела города ВСУ

Фото: РИА Новости

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал прекратить кровопролитие после обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Заявление Иоанна опубликовано на официальном сайте епархии.

Церковный иерарх заявил, что пришло время обратиться к мирной деятельности — «перековать мечи на орала». Митрополит Иоанн также призвал молиться за здоровье пострадавших при обстреле.

«Мы призываем к сугубой (усиленной — прим. «Ленты.ру») молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома», — говорится в обращении митрополита.

В ночь на 3 июля ВСУ выпустили по Белгороду три баллистические ракеты — они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны. Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Как сообщил губернатор, погибли четыре человека — трое украинских граждан и один россиянин.

Позже РИА Новости сообщало, что число погибших в результате обстрела Белгорода ВСУ возросло до пяти — еще двух погибших нашли в воскресенье, 3 июля.

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Валерий Розенберг
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