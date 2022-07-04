Инфляция в европейской стране побила 29-летний рекорд

Годовая инфляция в Швейцарии в июне достигла рекордных с 1993 года 3,4%

Годовой рост потребительских цен в Швейцарии в июне достиг максимального с 1993 года значения в 3,4 процента, сообщает «Интерфакс». Власти европейской страны считают одной из причин рекордной инфляции последствия спецоперации на Украине.

По сравнению с маем цены в Швейцарии повысились на 0,5 процентных пункта. Продукты питания и безалкогольные напитки в июне подорожали на 1,9 процента в годовом выражении, жилье и топливо — на 4,5 процента, транспортные услуги — на 13,1 процента. При этом услуги здравоохранения стали дешевле на 0,4 процента после аналогичного снижения в мае.

Инфляция уже пятый месяц подряд поднимается выше целевого диапазона в 0-2 процента, установленного Национальным банком Швейцарии (SNB). Вероятно, в ближайшее время регулятор снова ужесточит денежно-кредитную политику после того, как 16 июня SNB повысил отрицательную ключевую процентную ставку впервые за 15 лет с -0,75 процента до -0,25 процента, сообщает Reuters. По прогнозу аналитика компании Capital Economics Дэвид Оксли, регулятор может поднять ставку до положительных значений.

ЦБ придерживается политики укрепления швейцарского франка для сдерживания импортной инфляции, что противоречит многолетней стратегии регулятора. Крепкая национальная валюта может навредить экономике Швейцарии, которая серьезно зависит от экспорта, пишет агентство. В настоящее время франк торгуется практически наравне с евро — 1 евро можно купить за 1,0027 франка, согласно данным Европейского центрального банка. В свою очередь, 1 швейцарский франк можно купить за 60,54 рубля.

Рекордный рост цен также наблюдается в США, Великобритании, а также по всей Европе. Рост цен в Штатах в мае стал рекордным с декабря 1981 года, составив 8,6 процента. При этом годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента. Речь идет о седьмом подряд рекорде — в апреле показатель достигал 7,4 процента. Основной вклад вносит удорожание энергоносителей.