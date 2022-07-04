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Инфляция в европейской стране побила 29-летний рекорд

Годовая инфляция в Швейцарии в июне достигла рекордных с 1993 года 3,4%

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Годовой рост потребительских цен в Швейцарии в июне достиг максимального с 1993 года значения в 3,4 процента, сообщает «Интерфакс». Власти европейской страны считают одной из причин рекордной инфляции последствия спецоперации на Украине.

По сравнению с маем цены в Швейцарии повысились на 0,5 процентных пункта. Продукты питания и безалкогольные напитки в июне подорожали на 1,9 процента в годовом выражении, жилье и топливо — на 4,5 процента, транспортные услуги — на 13,1 процента. При этом услуги здравоохранения стали дешевле на 0,4 процента после аналогичного снижения в мае.

Инфляция уже пятый месяц подряд поднимается выше целевого диапазона в 0-2 процента, установленного Национальным банком Швейцарии (SNB). Вероятно, в ближайшее время регулятор снова ужесточит денежно-кредитную политику после того, как 16 июня SNB повысил отрицательную ключевую процентную ставку впервые за 15 лет с -0,75 процента до -0,25 процента, сообщает Reuters. По прогнозу аналитика компании Capital Economics Дэвид Оксли, регулятор может поднять ставку до положительных значений.

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ЦБ придерживается политики укрепления швейцарского франка для сдерживания импортной инфляции, что противоречит многолетней стратегии регулятора. Крепкая национальная валюта может навредить экономике Швейцарии, которая серьезно зависит от экспорта, пишет агентство. В настоящее время франк торгуется практически наравне с евро — 1 евро можно купить за 1,0027 франка, согласно данным Европейского центрального банка. В свою очередь, 1 швейцарский франк можно купить за 60,54 рубля.

Рекордный рост цен также наблюдается в США, Великобритании, а также по всей Европе. Рост цен в Штатах в мае стал рекордным с декабря 1981 года, составив 8,6 процента. При этом годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента. Речь идет о седьмом подряд рекорде — в апреле показатель достигал 7,4 процента. Основной вклад вносит удорожание энергоносителей.

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Софья Ермакова
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