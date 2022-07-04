Часы Apple смогут измерять температуру

Марк Гурман: Apple Watch 8 получат встроенной термометр

Выпущенные осенью смарт-часы Apple Watch будет иметь встроенный термометр. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдера Марка Гурмана, запланированные на выход в третьем квартале года Apple Watch 8 смогут измерять температуру пользователя. За данную функцию будет отвечать специальный сенсор. Как заметил Гурман, зафиксировав аномально высокую температуру, гаджет с помощью уведомления посоветует пользователю измерить показатель медицинским термометром или обратиться к врачу.

Специалист полагает, что американская компания выпустит двое часов с поддержкой данной опции — флагманскую модель и защищенные Apple Watch, ориентированные на профессиональных спортсменов. В то же время бюджетные Apple Watch SE, которые также могут быть анонсированы осенью, не получат функции измерения температуры.

Журналисты издания The Verge обратили внимание, что впервые Марк Гурман указал на функцию измерения температуры в часах Apple в июне 2021 года. В январе 2022 года специалист отметил, что компания не успеет подготовить данное устройство, однако в апреле заявил, что датчик измерения температуры можно будет ожидать «уже в следующем поколении».

В октябре прошлого года источники The Wall Street Journal рассказали, что Apple начала работу над AirPods с термометром. Ожидается, что кроме термометра, в беспроводные наушники могут добавить корректор осанки.