Британия рассмотрит конфискацию российских активов и их передачу Киеву

Guardian: власти Британии рассматривают конфискацию российских активов и их передачу Киеву

Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для последующей передачи их Киеву. Об этом завила глава МИД страны Лиз Трасс, передает газета Guardian.

«Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно ее рассматриваем. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я безусловно согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — пояснила министр.

Накануне Трасс заявила, что Киеву нужна чистая победа, поэтому нельзя допустить заключение новых Минских соглашений.

Она отметила, что выступает против соглашений, так как при плохой продуманности документа президент России Владимир Путин сможет «перегруппировать свои силы и вернуться в атаку». «Поэтому мы не можем позволить себе новое Минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность», — сказала министр.