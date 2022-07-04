Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британия рассмотрит конфискацию российских активов и их передачу Киеву

Guardian: власти Британии рассматривают конфискацию российских активов и их передачу Киеву
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для последующей передачи их Киеву. Об этом завила глава МИД страны Лиз Трасс, передает газета Guardian.

«Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно ее рассматриваем. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я безусловно согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — пояснила министр.

Накануне Трасс заявила, что Киеву нужна чистая победа, поэтому нельзя допустить заключение новых Минских соглашений.
Она отметила, что выступает против соглашений, так как при плохой продуманности документа президент России Владимир Путин сможет «перегруппировать свои силы и вернуться в атаку». «Поэтому мы не можем позволить себе новое Минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность», — сказала министр.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Турции подтвердили задержание российского грузового судна
В Британии украинских беженцев поселили в комнату с плесенью и лишили еды
Шольц одной фразой оценил сроки спецоперации России на Украине
Москвичи назвали популярные коллекции марок
Плюс-сайз-модель показала тело на фото без ретуши и восхитила фанатов
Сенатор допустил санкции против компании-владельца снимавшего Белгород спутника
Россиян предупредили о штрафе в 100 тысяч рублей за новые окна в квартире
Рогозин назвал сроки запуска ракеты «Ангара-А5»
В России выросло производство игристых вин
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.