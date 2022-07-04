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Документы об иностранных наемниках в ВСУ станут доказательствами на трибунале

Мирошник: документы об иностранных наемниках в ВСУ станут доказательствами на трибунале

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что найденные на территории республики документы об иностранных наемниках в украинской армии, станут свидетельствами на предстоящем трибунале. Его слова приводит РИА Новости.

«Найденные документы однозначно будут доказательствами. Доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН, доказательствами для всевозможных международных разбирательств», — заверил он.

По словам дипломата, иностранные инструкторы планировали фортификацию ВСУ в Северодонецке и Лисичанске, а также ставили задачи подразделениям. На данный момент силы ЛНР и России выясняют, какие именно функции выполняли иностранцы, пояснил посол.

«Здесь огромное количество боекомплекта, произведенного Западом, здесь инструкторы, которые учили воевать, здесь были наемники, которые были узкими специалистами, которые приехали сюда "на сафари" — убивать или показывать, как это делать», — сказал Мирошник.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей бойцов ВСУ. По словам Кадырова, «итальянец так рвался на украинское поле боя, что при первой же возможности свалил впопыхах, либо отправился с неожиданным визитом к своему идеологическому лидеру».

Здесь и сейчас
Марина Совина
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