Пара нашла необычное место для домашнего кинотеатра в тесной спальне

The Sun: тиктокерше не хватило места для ТВ в спальне, и она растянула экран прямо на окне

Тиктокерша Бет Хатон показала, как решила проблему тесной спальни, куда не помещался домашний кинотеатр или другая ТВ-аппаратура. На ее видео в TikTok обратило внимание издание The Sun.

Бет рассказала, что переехала в собственный дом с бойфрендом, однако в спальне не хватало места для телевизора. Тогда они нашли необычное решение — купили проекционный экран и растянули его прямо на окне напротив кровати. «Это лучшая вещь, которую мы купили в дом», — похвасталась Бет.

Аппаратура обошлась Бет примерно в 160 фунтов стерлингов (около 11 тысяч рублей), что значительно дешевле обычной цены больших телевизоров и домашних кинотеатров.

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