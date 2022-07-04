В Британии заявили о попавшем в ловушку «Уловка-22» Западе

Профессор Самир Дани: Запад попал в ловушку «Уловка-22» из-за роста цен на энергоносители

Запад попал в ловушку, известную как «Уловка-22», заявил профессор операционного менеджмента и заместитель директора бизнес-школы Keele Самир Дани. Об этом пишет британское издание Express.

Как отметил эксперт, Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, что спровоцировало общий скачок инфляции, которая «вызывает всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продуктов питания, что является ключевым, потому что еда является основным товаром для всех».

Ключевым моментом для решения основных мировых проблем стала энергия, заметил Дани. Однако, указал он, снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации «Уловка-22», когда цены необходимо снижать, но одновременно необходимо достичь целей в сфере климата.

Профессор считает, что в глобальном масштабе при попытке снизить цены на ископаемые энергоносители и заключить сделки с ОПЕК и другими странами, где есть энергия и газ, на начальном этапе может произойти стабилизация. Однако, полагает Дани, «для перезагрузки нужен долгосрочный сценарий».

«Уловкой-22» называют целенаправленно созданную, получившуюся случайно или органично присущую ситуации правовую, социальную или логическую коллизию, при которой попытка соблюдения некоего правила сама по себе означает его нарушение.

Среднемесячная расчетная цена на газ в Европейском союзе (ЕС) выросла почти на 15 процентов с 1,03 тысячи долларов за тысячу кубометров в мае до 1,18 тысячи долларов в июне. Аналитики объясняют подорожание риском сокращения поставок газа из России.

В последние месяцы поставки российского газа в Европу сократились. Отчасти это было связано с отказом некоторых стран и компаний переходить на предложенную Россией схему оплаты газа рублями в «Газпромбанке», отчасти — с проблемами с оборудованием на компрессорной станции «Газпрома» «Портовая».

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