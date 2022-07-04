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Стену между Польшей и Белоруссией назвали неэффективной для борьбы с мигрантами

Reuters: стена между Польшей и Белоруссией не остановит поток мигрантов из Африки и Кубы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Пятиметровая стена, построенная на границе между Польшей и Белоруссией, не остановит поток мигрантов, следующий из стран Африки, с Кубы и из других государства в Европейский союз (ЕС). В агентстве Reuters назвали забор неэффективным для борьбы с мигрантами.

По информации агентства, заграждение должно было стать европейской версией стены бывшего президента США Дональда Трампа на границе Штатов с Мексикой. Однако отмечается, что его может быть недостаточно, чтобы остановить масштабный миграционный поток.

Reuters напоминает, что власти Венгрии построили стену после миграционного кризиса 2015 года, чтобы остановить миграцию из Сербии. При этом беженцы продолжают незаконно пересекать границу с помощью контрабандистов.

По словам польского врача Паулины Боуник, в лесу на приграничной территории с белорусской стороны всегда много людей. «Все зависит от погоды. Сейчас, когда жарко, к нам поступает много звонков», — рассказала она.

Ранее стало известно, что власти Польши завершили строительство пятиметрового забора на границе страны с Белоруссией. Для строительства стены использовали 49 тысяч тонн стали. Сверху по всей длине ограждения установили колючую проволоку. Контракт на возведение ограждения был заключен на сумму 644 миллиона злотых (около 160 миллионов долларов).

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Виктория Кондратьева
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